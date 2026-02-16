Kayıp Alzheimer Hastası Ölü Bulundu - Son Dakika
Kayıp Alzheimer Hastası Ölü Bulundu

16.02.2026 21:05
Yozgat'ta kaybolan 78 yaşındaki Alzheimer hasta Celal Haberci, 16 saat sonra ölü bulundu.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kayıp olarak aranan 78 yaşındaki Alzheimer hastası Celal Haberci, arazide ölü bulundu.

İlçeye bağlı Yeniyapan köyünde yaşayan ve gece 01.30 sıralarında evden ayrılan Alzheimer hastası Haberci'ye ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgede, jandarma, AFAD, İHAKUT Havacılık Spor Kulübü üyelerinden oluşan 55 kişilik ekip arama çalışması başlattı.

Köyün çevresi ve arazide yaklaşık 16 saat arama yapan ekipler, yaşlı adamı 7 kilometre uzaklıktaki arazide ölü buldu.

Cenaze, Akdağmadeni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Akdağmadeni, Jandarma, Yozgat, Güncel, AFAD, Son Dakika

