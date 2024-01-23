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Kayıp genç kızın cesedi sahilde bulundu, baba DNA eşleşmesiyle teşhis edildi - Son Dakika
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Kayıp genç kızın cesedi sahilde bulundu, baba DNA eşleşmesiyle teşhis edildi

Antalya'da kaybolan Merve Şevval Elmas'ın cesedi sahilde bulundu. Baba Osman Elmas, DNA eşleşmesi sonucu kızının cesedini teslim aldı. Baba Elmas, kaybolan insanlar için dua edebilecekleri bir mezarlarının olmasının teselli olduğunu belirtti.

Kayıp genç kızın cesedi sahilde bulundu, baba DNA eşleşmesiyle teşhis edildi
23.01.2024 - 14:38,
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ANTALYA'da 4 Ocak'tan bu yana kayıp olarak aranan, son olarak Serik ilçesi sahile vuran ceset ile DNA'sı eşleşen Merve Şevval Elmas'ın (18) cenazesini teslim almaya gelen baba Osman Elmas, "Sözün bittiği yerdeyiz. Tabii tesellimiz var Allah'ıma şükürler olsun. Rabbim bize bir mezarı çok görmedi" dedi.

İstanbul'da yaşayan Osman Elmas, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Gastronomi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi kızı Merve Şevval Elmas'a, 4 Ocak'tan beri ulaşamayınca kayıp başvurusunda bulundu. Antalya'ya gelen Osman Elmas, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne kızının bulunması için ifade verip, İstanbul'a döndü. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merve Şevval Elmas'ın bulunması için çalışma başlattı. AÜ içerisinde yer alan KYK yurdunda kalan Elmas'ın izin alıp, halk otobüsüne binerek, Barınaklar Bulvarı'nda inip Düden Şelalesi'nin deniz ile buluştuğu noktaya tek başına geldiği belirlendi. Elmas'ı aramak için Sahil Güvenlik ekipleri de denizde çalışma başlattı.

BABANIN VERDİĞİ DNA ÖRNEĞİ EŞLEŞTİ

Öte yandan Serik ilçesindeki sahilde 20 Ocak'ta kadın cesedi bulundu. Cesedin Merve Şevval Elmas'a ait olma ihtimali üzerine, ailesinden DNA örneği alınmasına karar verildi. Haberi alan baba Osman Elmas, İstanbul'dan Antalya'ya geldi. Antalya Adli Tıp Kurumu'na gelen Osman Elmas, DNA örneği verdi. Serik'te sahile vuran kadın cesedinin, DNA sonucuna göre Merve Şevval Elmas'a ait olduğu kesinleşti.

'BİR MEZARIMIZ OLACAK'

Osman Elmas, cenazeyi teslim almak için bugün adli tıp kurumu morguna geldi. Burada açıklama yapan Elmas, kızını bulmak için çok uğraştıklarını belirterek, "Maalesef kıyıya son günlerde 9-10 ceset vurdu. Bunlardan birinin kızım olabileceği üzerinde durdular ve tekrar Antalya'ya geldim. Test yapıldı. Test sonucunda kızım olduğu ortaya çıktı. Allah, kayıpları olanlara sabır versin. Denizde bulunan diğer cesetlerin Suriyeli göçmenler olduğunu söylediler. Filistin'de de günlerdir, aylardır bir zulüm var. Orada da insanlar ölüyor. Acıyı insan televizyondan izlediği gibi yaşamıyor. Sözün bittiği yerdeyiz. Tabii tesellimiz var Allah'ıma şükürler olsun. Rabbim bize bir mezarı çok görmedi. Burada kaybolup da bulunamayan insanlar oluyormuş. Tek tesellimiz, başına gidip dua edebileceğimiz, hasretimizi giderebileceğimiz bir mezarımız olacak. Sahil güvenlik, polis, herkes çok yardımcı oldu ve dört koldan aradı ama netice bu oldu. Kaderimizde evlat acısı yaşamak da varmış" dedi.

'BURADA DOYAMADIK'

?Cenazeyi İstanbul'a götüreceklerini kaydeden Elmas, "Bugün akşam İstanbul'a gitmiş oluruz. Yarın yetiştirirsek öğle namazında Fatih Camisi'nde cenaze namazını kıldırıp, Kayaşehir'de Kayabaşı Mezarlığı'nda dedesinin yanına defnetmeyi düşünüyoruz. Burada doyamadık. Rabbim orada bizi günahlarımızı bağışlayıp, cennette buluştursun" diye konuştu. Elmas'ın cenazesi, işlemlerin ardından baba Elmas ile amca Abdülrahim Elmas'a teslim edilecek.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kayıp genç kızın cesedi sahilde bulundu, baba DNA eşleşmesiyle teşhis edildi - Son Dakika
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