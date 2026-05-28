Kayıp Kuzu Çorap Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayıp Kuzu Çorap Bulundu

Kayıp Kuzu Çorap Bulundu
28.05.2026 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayıp 'Çorap' isimli kuzu, yapılan çalışmalarla bayramda sahibine kavuştu.

BURSA'nın İznik ilçesinde Müyesser Sevinç'in (58) markete, pazara ve eczaneye giderken yanından bir an olsun ayırmadığı 'Çorap' isimli 6 aylık kuzu, Kurban Bayramı arifesinde kayboldu. Kurbanlık olarak aldığı kuzusu kaçan bir kişi, sahilde bulunan Çorap'ı kendi kuzusu zannederek alıp götürdü. Gözyaşları içinde karakolun yolunu tutup, polise başvuran Sevinç, ekiplerin yaptığı çalışmayla bayramda kurban olarak kesilmeden kuzusuna kavuştu.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Müyesser Sevinç, 10 günlükken annesinin emzirmediği ikiz kuzulardan birini sahiplenerek büyütmeye başladı. Sevinç'in 'Çorap' adını verdiği ve biberonla beslediği kuzu bir daha peşinden ayrılmadı. Her yere 'Kız çocuğum' dediği kuzuyla gitmeye başlayan Sevinç, günlük işlerini yaparken de onu bir an olsun yanından ayırmadı. Sevinç'in alışverişe giderken yanında götürdüğü, ramazanda fırında pide sırasına girerken yanında bulundurduğu kuzusu Kurban Bayramı arifesinde evin önünden uzaklaşıp, kayboldu. 6 aylık kuzu İznik sahilinde başıboş gezerken esnaf tarafından bulundu. Aynı anda kurbanlık olarak aldığı kuzusu kaçan bir vatandaş, Çorap'ı kendi kuzusuna benzetip, sahibi olduğunu söyleyerek teslim aldı. Gözyaşları içinde sokak sokak gezip, kuzusunu arayan Müyesser Sevinç'in esnafa gösterdiği videoyla sahibine teslim edildiği düşünülen kuzunun Çorap olduğu anlaşıldı. Karakola başvuran Sevinç, polis ekipleri sayesinde evladı gibi büyüttüğü kuzusuna kavuştu.

'TEYZEMİZ KUZUSUNA KAVUŞTU'

Otomobilin bagajında getirilerek sahibine teslim edilen Çorap, büyük mutluluk yaşayan Müyesser Sevinç'in 3 tekerlekli akülü motosikletinin peşinden eve gitti. Çorap'ın bulunmasını sağlayan esnaf Savaş Ocak, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"İznik Sahili'nde bir çay ocağımız var. Burada başıboş bir kurbanlık kuzu gördük. Ağabeyimle beraber kuzuyu yakaladık. Daha sonra kuzunun sahipleri geldi, sahipleri dediğim bir yanlış anlaşılma üzerine geldiler. Kuzuyu teslim ettik, teslim ettikten sonra başka bir teyze geldi. Teyzemin evcil hayvanıymış bu. Teyzem tabi ağla ağla bir hal oldu. Teyzemizin de videosu vardı, videoda boyunluğundaki boncukları gördük dedik hayvan bu. Karakola gittik hep beraber. Kuzuyu verdiğimiz kişilerin de bütün bilgilerini almıştık. Karakoldaki emniyet mensubu arkadaşlar da yardımcı oldu. Teyzemiz kuzusuna kavuştu."

'ÇEKTİĞİMİZ VİDEO BULUNMASINDA ETKİLİ OLDU'

Kuzuyu ilk fark eden Bülent Ocak ise teslim ederken çektikleri video sayesinde Çorap'ın kolaylıkla bulunduğunu belirterek, "Biz de çok şaşırdık. İleriden gelen araçla birlikte geldi. Araç duruyor o da duruyor. Biz de anlayamadık. Araç gidince, arkasında trafik de olunca dedik ki yakalayalım. Küçük yer burası illa bulunur ama işte başka birilerinin çıkması biraz tuhafımıza gitti. Sonra kadını da böyle ağlamaklı görünce dedik ki ne yapalım. Video da çektik hayvanı teslim ederken, araç plakası falan da çıktı o da etkili oldu bulunmasında. Belediyeyi de aramıştık o yüzden çok kolay oldu bulunması. Biz de çok mutlu olduk vesile olduğumuz için" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, 3. Sayfa, Güncel, Polis, İznik, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp Kuzu Çorap Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurbanlık tosun berbere daldı Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır Kurbanlık tosun berbere daldı! Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır
Rusya’da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı Rusya'da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı
Mahallede 60 yıllık gelenek: Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi geçti Mahallede 60 yıllık gelenek: Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi geçti
Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı Binlercesi bir arada Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı! Binlercesi bir arada
İspanya’da Başbakan Sanchez’in partisine polis baskını İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım“ sözlerine jet yanıt Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım" sözlerine jet yanıt
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Bursa’da aile faciası Öldürdüğü dayısı ve yaraladığı annesiyle 3 gün aynı evde kaldı Bursa'da aile faciası! Öldürdüğü dayısı ve yaraladığı annesiyle 3 gün aynı evde kaldı

09:56
DEVA Partisi heyeti, CHP TBMM Grubu’yla bayramlaştı
DEVA Partisi heyeti, CHP TBMM Grubu'yla bayramlaştı
09:33
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
09:15
Adana’da AVM krizi Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar
Adana’da AVM krizi! Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar
08:58
“Asla“ demişti Şeyma Subaşı sözünü tutamadı bikinili poz verdi
"Asla" demişti! Şeyma Subaşı sözünü tutamadı bikinili poz verdi
08:29
Akşehir Belediye Başkanı Köksal’dan Kılıçdaroğlu’na: Artık hemşehrimiz değilsiniz
Akşehir Belediye Başkanı Köksal'dan Kılıçdaroğlu'na: Artık hemşehrimiz değilsiniz
08:16
Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et
Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et
07:13
ABD Bender Abbas’a hava saldırısı düzenledi, İran’dan jet misilleme geldi
ABD Bender Abbas'a hava saldırısı düzenledi, İran'dan jet misilleme geldi
06:55
Kolombiya’da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü
Kolombiya'da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 10:19:42. #7.12#
SON DAKİKA: Kayıp Kuzu Çorap Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.