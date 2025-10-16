Kayıp Muharrem Kılınç'ın Kardeşi Tarafından Öldürüldüğü Ortaya Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kayıp Muharrem Kılınç'ın Kardeşi Tarafından Öldürüldüğü Ortaya Çıktı

Kayıp Muharrem Kılınç\'ın Kardeşi Tarafından Öldürüldüğü Ortaya Çıktı
16.10.2025 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

14 yıl önce kaybolan Muharrem Kılınç'ın kardeşi Ali Kılınç tarafından öldürülüp gömüldüğü belirlendi.

Eskişehir'de 14 yıl önce kaybolan Muharrem Kılınç'ın, kardeşi Ali Kılınç tarafından öldürülüp gömüldüğü belirlendi. Kılınç'ın kemikleri, jandarma ekiplerinin yer altı görüntüleme cihazıyla yaptığı çalışmada bulundu.

14 YILDIR KAYIPTI, KATİLİ KARDEŞİ ÇIKTI

Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Yahnikapan Mahallesi'nde oturan Muharrem Kılınç, 2011 yılında kayboldu. Ailesi bir süre haber alamayınca polis ve jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu. Ancak tüm aramalarda Muharrem Kılınç'ın izine rastlanmadı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri, kayıp dosyasını yeniden açarak özel bir ekip kurdu. Yapılan 1 yıllık çalışmaların ardından kayıp olan Muharrem Kılınç'ın kardeşi Ali Kılınç (61) tarafından öldürülerek gömüldüğü ortaya çıktı.

KEMİKLER BATTANİYEYE SARILI HALDE BULUNDU

Muharrem Kılınç'ın cesedinin bulunması için jandarma ekipleri, aile evlerinin yanında ve kullanılmayan başka bir evin zemininde inceleme yaptı. Yer altı görüntüleme cihazı ve kadavra arama köpeği kullanılan aramalar sonucunda, kayıp Muharrem Kılınç'a ait kemikler, zeminin yaklaşık yarım metre altında, battaniyeye sarılı halde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Kılınç'ın cesedi hastane morguna kaldırıldı. Şüpheli Ali Kılınç ise geçirildiği sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ali Kılınç, Eskişehir, Politika, Güvenlik, Jandarma, Cinayet, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp Muharrem Kılınç'ın Kardeşi Tarafından Öldürüldüğü Ortaya Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seyir halindeki tır alev aldı: Makarnaları dorseden atarak kurtarmaya çalıştı Seyir halindeki tır alev aldı: Makarnaları dorseden atarak kurtarmaya çalıştı
Trump: Şu an Çin ile ticaret savaşındayız Trump: Şu an Çin ile ticaret savaşındayız
9 yaşındaki çocuk merdivenden düşerek hayatını kaybetti 9 yaşındaki çocuk merdivenden düşerek hayatını kaybetti
Dünyayı endişelendiren talimat Trump gizli operasyon yetkisi verdi Dünyayı endişelendiren talimat! Trump gizli operasyon yetkisi verdi
Sigara tiryakileri dikkat Resmi Gazete’de yayımlandı, yeni dönem başlıyor Sigara tiryakileri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, yeni dönem başlıyor
Kızını vurduktan sonra intihar etmişti Tartışmanın sebebi pes dedirtti Kızını vurduktan sonra intihar etmişti! Tartışmanın sebebi pes dedirtti

20:18
Fenerbahçe’de 4 ayrılık daha gerçekleşti
Fenerbahçe'de 4 ayrılık daha gerçekleşti
19:36
Mbappe beğeni yapmıştı RAMS Başakşehir’den yapay zeka destekli sürpriz paylaşım
Mbappe beğeni yapmıştı! RAMS Başakşehir'den yapay zeka destekli sürpriz paylaşım
19:09
Bir an bile acımadı İşte Aysel’in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar
Bir an bile acımadı! İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar
18:48
Türk hackerlar, ABD ve Kanada’da havalimanların anons sistemine sızdı
Türk hackerlar, ABD ve Kanada'da havalimanların anons sistemine sızdı
18:19
Kenya’da Eski Başbakan Raila Odinga’nın cenaze töreninde katliam Can kayıpları var
Kenya'da Eski Başbakan Raila Odinga'nın cenaze töreninde katliam! Can kayıpları var
18:02
95 Türk tırı, İstanbul’da rehin tutuluyor
95 Türk tırı, İstanbul'da rehin tutuluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2025 20:37:03. #7.11#
SON DAKİKA: Kayıp Muharrem Kılınç'ın Kardeşi Tarafından Öldürüldüğü Ortaya Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.