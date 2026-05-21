Kayıp Yaşlı Adam Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayıp Yaşlı Adam Bulundu

Kayıp Yaşlı Adam Bulundu
21.05.2026 20:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da kaybolan 82 yaşındaki Mehmet Çiftçi, jandarma İHA'sı ile bulundu ve hastaneye kaldırıldı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, 3 gündür kendisinden haber alınamayan Mehmet Çiftçi (82), jandarma İHA'sı tarafından yamaç bölgede tespit edildi. Kendisine ulaşan ekipler tarafından baygın halde bulunan ve omuzunda kırık olduğu belirlenen Çiftçi, hastanede tedaviye alındı.

Olay, Menteşe ilçesine bağlı Kozağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Kozağaç Mahallesi'nde oturan Mehmet Çiftçi, geçen 19 Mayıs' günü sabah saatlerinde aracıyla evinden ayrıldı. Uzun süre kendisinden haber alamayan yakınları, mahalle çevresinde kendi imkanlarıyla arama çalışması yürüttü. Yapılan aramalardan sonuç alınamaması üzerine Çiftçi'nin yakınları bugün durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

İHA İLE YERİ TESPİT EDİLDİ

Arama çalışmalarına jandarma komando ekipleri, jandarma asayiş timleri ve iz takip köpekleri katıldı. Ayrıca bölgenin sarp ve dağlık olması nedeniyle jandarmaya ait insansız hava aracı (İHA) da çalışmalara destek verdi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu, Çiftçi'nin bulunduğu nokta kayıp ihbarından yaklaşık 2 saat sonra jandarma İHA'sı tarafından tespit edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, Çiftçi'yi köye yakın dağlık ve yamaç bir alanda baygın halde buldu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede Çiftçi'nin düşerek yaralandığı, omzunda kırık bulundu ve bilincinin de kapalı olduğu belirlendi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Mehmet Çiftçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çiftçi'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp Yaşlı Adam Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ataşehir’de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu Ataşehir'de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu
Beylikdüzü’nde kafeye silahlı saldırı Beylikdüzü'nde kafeye silahlı saldırı
Unai Emery, Avrupa Ligi’ni 5. kez kazandı Unai Emery, Avrupa Ligi'ni 5. kez kazandı
İran, Hürmüz Boğazı’nda denetim altındaki sınırları açıkladı İran, Hürmüz Boğazı'nda denetim altındaki sınırları açıkladı
Manisa’daki Demirköprü Barajı’ndan Marmara Gölü’ne su aktarılacak Manisa'daki Demirköprü Barajı'ndan Marmara Gölü'ne su aktarılacak
Şişli Belediye Başkan Vekilliğinde yeniden görev değişimi Şişli Belediye Başkan Vekilliğinde yeniden görev değişimi
Arka Sokaklar dizisi final yapıyor Arka Sokaklar dizisi final yapıyor
Kiev’de 24 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazı görüntülendi Kiev'de 24 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazı görüntülendi

21:20
Mutlak butlan kararı CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu’na resmen ulaştı
Mutlak butlan kararı CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na resmen ulaştı
20:43
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ne ne zaman gidecek
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gidecek?
20:27
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş’tan partiye seçim çağrısı
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş'tan partiye seçim çağrısı
20:12
Kılıçdaroğlu’na ilk soğuk duş Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
19:55
CHP Genel Merkezi’nin önünde “Hain Kemal“ sloganları atılıyor
CHP Genel Merkezi'nin önünde "Hain Kemal" sloganları atılıyor
19:55
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i telefonla arayacak
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i telefonla arayacak
19:22
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
19:19
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’den ilk sözler
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 21:40:53. #7.12#
SON DAKİKA: Kayıp Yaşlı Adam Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.