Kayıp Yaşlı Adam Bulundu

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, 3 gündür kendisinden haber alınamayan Mehmet Çiftçi (82), jandarma İHA'sı tarafından yamaç bölgede tespit edildi. Kendisine ulaşan ekipler tarafından baygın halde bulunan ve omuzunda kırık olduğu belirlenen Çiftçi, hastanede tedaviye alındı.

Olay, Menteşe ilçesine bağlı Kozağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Kozağaç Mahallesi'nde oturan Mehmet Çiftçi, geçen 19 Mayıs' günü sabah saatlerinde aracıyla evinden ayrıldı. Uzun süre kendisinden haber alamayan yakınları, mahalle çevresinde kendi imkanlarıyla arama çalışması yürüttü. Yapılan aramalardan sonuç alınamaması üzerine Çiftçi'nin yakınları bugün durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

İHA İLE YERİ TESPİT EDİLDİ

Arama çalışmalarına jandarma komando ekipleri, jandarma asayiş timleri ve iz takip köpekleri katıldı. Ayrıca bölgenin sarp ve dağlık olması nedeniyle jandarmaya ait insansız hava aracı (İHA) da çalışmalara destek verdi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu, Çiftçi'nin bulunduğu nokta kayıp ihbarından yaklaşık 2 saat sonra jandarma İHA'sı tarafından tespit edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, Çiftçi'yi köye yakın dağlık ve yamaç bir alanda baygın halde buldu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede Çiftçi'nin düşerek yaralandığı, omzunda kırık bulundu ve bilincinin de kapalı olduğu belirlendi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Mehmet Çiftçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çiftçi'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.