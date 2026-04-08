Kaymakam Kurt Kaza Geçirdi: 1 Ölü, 2 Yaralı

08.04.2026 00:19
Eskişehir'de Kaymakam Kurt'un bulunduğu araçta kaza meydana geldi. 1 kişi hayatını kaybetti.

Eskişehir'de Günyüzü ilçesi Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt'un (33) içerisinde bulunduğu makam aracı, karşı yönden gelen başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Kaymakam Kurt ile şoförü yaralanırken, diğer araçtaki Mehmet Ali Tümer hayatını kaybetti.

KAYMAKAMIN MAKAM ARACI, OTOMOBİLLE KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kaza, geç saatlerde Sivrihisar ilçesi Hamamkarahisar mevkisinde meydana geldi. Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt'un içerisinde bulunduğu Muhammet Kömürcü yöntemindeki 26 AA 112 plakalı makam aracı, karşı yönden gelen Mehmet Ali Tümer idaresindeki 26 HE 018 plakalı otomobille çarpıştı.

KAYMAKAMLA ŞOFÖRÜ YARALANDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Kaymakam Kurt ile şoförü Kömürcü'nün yaralandığı belirlendi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Hurdaya dönen diğer otomobilde ise sürücü Tümer hayatını kaybetti. Kaymakam Kurt ile şoförü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Mehmet Ali Tümer'in cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

VALİ YILMAZ: MAALESEF KAFA KAFAYA ÇARPIŞMIŞLAR

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, kazanın ardından Kaymakam Kurt ile şoförünün getirildiği Şehir Hastanesi'ne gitti. Yaralılar ve kazayla ilgili bilgi alan Yılmaz, "Kaza Sivrihisar'dan sonra Günyüzü'ne giderken iki araç kafa kafaya çarpışmış. Kaymakamımızın da şoförümüzün de gözle görülür bir sıkıntısı yok. Maalesef diğer araçta bulunan vatandaşımız vefat etti. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum, kaymakamınıza şoförüne acil şifalar diliyorum, maalesef kafa kafaya çarpışmışlar" dedi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
