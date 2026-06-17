Kayseri Barosu\'nda İlk Kadın Başkan Adayı

KAYSERİ Barosu'nun ekim ayında yapılacak genel kurulu öncesi avukat Özden Ertan, adaylığını açıklayarak 100 yıllık baro tarihinin ilk ve tek kadın baro başkan adayı oldu. Meslektaşlarıyla ortak akıl sonucu aday olduğunu belirten Ertan, "Bu dönem bir kadın başkan adayının da seçimlerde olması gerektiği konusunda uzlaştık. Kadınların baroda farklı görevlerde yer almasının farklılık getireceği düşüncesindeyiz. Bu bizim için çok önemli" dedi.

Kayseri Barosu, ekim ayında genel kurula gidecek. Mevcut başkan ile birlikte 2 adayın yarışacağı seçimlere, yapılacak genel kurulu öncesi avukat Özden Ertan da Kayseri Barosu Avukat İnisiyatifi Topluluğu'nun ortak kararıyla baro başkan adayı olduğunu açıkladı. Kayseri Barosu başkanlık seçimlerinin 3'üncü adayı olan Ertan, 3 bin 500 avukatın olduğu 1500 kadın avukatın temsil edildiği 100 yıllık Kayseri Barosu tarihinde başkanlık seçimlerinin ilk ve tek kadın başkan adayı olarak da baro tarihine geçti. Özden Ertan, adaylığını duyurduktan sonra ilk kez DHA'ya konuştu.

'BUGÜNE KADAR BİR KADIN ADAY ÇIKMAMASI BİZİ ÜZÜYORDU'

Meslektaşlarıyla ortak akıl sonucu aday olduğunu belirten Ertan, "Türkiye'nin en büyük 10 barosu arasında yer alan Kayseri Barosu'na başkan adayı oldum. 100 yıllık tarihi olan bir baroda bugüne kadar bir kadın aday çıkmaması bizi çok üzüyordu. Baroda 'Avukat İnisiyatifi' ismini verdiğimiz arkadaşlarımızla toplanıp, görüşmeler yaptık. Bu dönem bir kadın başkan adayının da seçimlerde olması gerektiği konusunda uzlaştık. Kadınların baroda farklı görevlerde yer almasının bir farklılık getireceği düşüncesindeyiz. Bu bizim için çok önemli. Erkek meslektaşlarımızdan da çok büyük destek aldık. Bir farklılık olsun istiyoruz. Kadın ve erkek temsilinin eşit olduğu bir yönetim kurulu listesi ile seçimlere gireceğiz. Çok güzel geri dönüşler aldım. Genç meslektaşlarım bu adımın çok önemli olduğunu ifade ettiler. Bu da beni çok mutlu etti" diye konuştu.

'FARKLILIK GETİRECEĞİ KANISINDAYIZ'

Başkan adaylığının baroya yeni bir hava kazandırdığını da söyleyen Ertan, "Baro başkanlığına aday olmamın şöyle bir önemi var. Kayseri Barosu 100 yıllık bir barodur. Kayseri Barosu'nun 100 yıllık tarihinde şimdiye kadar hiç kadın baro başkanı olmamıştır. Baro başkanı olmadığı gibi baro başkanı adayı da olmamıştır. Aynı zamanda Kayseri Barosu'nda 2 kadın sayman arkadaşımızın dışında baro başkanlığı divanında da baro başkan yardımcısı veya genel sekreter olarak da görev almamış. Arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde Kayseri Barosu'nun yönetim kurullarında da şimdiye kadar kadın temsilinin çok düşük olduğunu gördük. Bunun üzerine Kayseri Barosu'nda bir kadın adayla temsil edilmenin değerli olduğu düşüncesiyle Kayseri Barosu'na başkan adaylığımızı açıkladık. Kayseri Barosu'nun yönetim kurulunda, başkanlık makamında ve divanında kadınların yer almasının Kayseri Barosu'na bir farklılık getireceği kanısındayız" ifadelerini kullandı.

'HEP BİRLİKTE HAREKET ETTİK'

Kadın-erkek eşitliğinin önemine de vurgu yapan Ertan, şöyle konuştu:

"Bu bizim için çok önemli. Bu yüzden genç kadın arkadaşlarımızla birlikte Kayseri Barosu yönetimine adayız. Erkek meslektaşlarımızı da yönetimde elbette göreceğiz. Erkek meslektaşlarımız da bu mesleği yaparken bizim çok önemli destekçimizdir. Bu kararı alırken de hep birlikte hareket ettik. Erkek temsili de elbette önemli ama bu kez bir farklılık olsun istiyoruz ve yönetim makamlarında en az yarı yarıya bir temsil olduğu zaman, makamlarda bir şeylerin değiştiği, farklı kararların alındığı, kadınlar lehine uygulamaların yapıldığı bilinen bir gerçektir. Bu kapsamda kadın ve erkek yönetiminin eşit düzeyde olduğu bir yönetim kurulu listesiyle Kayseri Barosu başkanlığına ve yönetimine adayız."

'AVUKATLAR HİÇBİR ZAMAN YALNIZ HİSSETMEYECEK'

Adaylığını açıkladıktan sonra aldığı tepkilere de değinen Ertan, "Birkaç gündür çok güzel tepkiler alıyoruz. Aslında bu adaylık meselesi 1 aya yakındır konuşuluyordu ama dün sanal medyadan yayınlamamızla beraber çok farklı tepkiler almaya başladık. Bugün adliyede genç kadın meslektaşlarımız geldiler ve bunu kendileri için çok önemli olduğunu bize söylediler ve bu bizi çok mutlu etti. Kayseri Barosu'nda kurumsal bir anlayışla yönetmek istiyoruz. Kayseri Barosu avukatının yanında olan bir baro olmalıdır. Karakolda, adliyede, icra dairelerinde, devlet dairelerinde Kayseri Barosu, her zaman avukatının yanında olmalıdır. Avukatıyla birlikte hareket etmelidir. Bizim yönetimimizde avukatlar hiçbir zaman yalnız hissetmeyecektir" diye konuştu.

'ÇOK HEYECANLIYIZ'

Hissettiği sorumluluğu da anlatan Ertan, "Kayseri Barosu'nda ilk kadın aday olmanın verdiği omuzlarımızda çok büyük bir yük var. Arkadaşlarımızla birlikte bu yükü en iyi şekilde taşıyacağımızı düşünüyorum. Aynı zamanda çok heyecanlıyız. Adliyedeki meslektaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde onlar da çok heyecanlılar. Bizim adaylığımızı açıklamamamızla Kayseri Barosu'nda farklı bir hava esti. Heyecanlıyız, mutluyuz, gururluyuz. Kayseri Barosu'nda başkanlık adaylığıyla birlikte Kayseri'de biz bir yol açtığımızı düşünüyoruz. Devamında bizim açtığımız bu yoldan kadın-erkek meslektaşlarımız yürüyecekler. Kayseri Barosu'nu farklı bir kurumsal kimlikle Türkiye'de önemli barolarından birisi haline getireceğimize inanıyoruz. Eşim adaylığımı duyunca sevindi, mutlu oldu. Ama eşimden ziyade kızım çok mutlu oldu. Kızım ve arkadaşları böyle bir kadın temsilinin olmasından, onlar da etkilendi. Çok mutlular. Heyecanla sonuçları bekliyorlar" dedi.

'ŞEHİR İÇİN DE ÖNEMLİ OLDUĞU KANISINDAYIM'

2022 yılında Kayseri Barosu Genel Kurulu'nda kadın temsilinin olmamasına dikkat çekmek amacıyla yaptıkları 'saç kesme' eyleminin adaylığa giden yolda bir başlangıç olduğuna da vurgu yapan Ertan, "O dönemki baro başkanı adaylarımızın da teşvikleriyle divan başkanı olarak görev yaptım. O sırada İran'da Mahsa Amini Protestoları başlamıştı. Başörtüsü yasaklarına karşı yapılan saç kesme eylemleri vardı. O dönemki Kayseri Barosu'nda yapılan saç kesme eylemleri Baro Genel kurullarında da yapılan eylemlerin ilkidir. Kayseri Barosu'nda ilk kadın divan başkanı da bendim. 2022 yılında yapılan genel kurulda ilk kadın divan başkanı olarak görev yaptım. Şimdi de 2026 yılında yapılacak olan Kayseri Barosu Genel Kurulu'nda da baronun ilk başkan adayı olarak meslektaşlarımın huzuruna çıkacağım. Bu benim için çok önemliydi. Hatta Kayseri şehri içinde çok önemliydi. Daha sonra farklı STK'lardan, odalardan da aynı bilgi bize ulaştı. Kayseri açısından kadın temsilinin önemli bir göstergesiydi. Şimdi de Kayseri Barosu'nda ilk kez bir kadın baro başkanıyım. Bunun da şehrimiz açısından önemli olduğu kanısındayım" ifadelerini kullandı.