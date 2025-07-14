Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

14.07.2025 14:28
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, milletin iradesine vurulmak istenen zincirin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve milletin kararlılığıyla kırıldığını anımsattı.

15 Temmuz'un Türk milletinin demokrasiye sahip çıktığı, karanlıktan aydınlığa uzanan tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın cesur liderliğinde, 15 Temmuz gecesi topyekun bir direniş sergileyerek dünyada eşi benzeri görülmemiş bir destan yazmıştır. Bu uğurda 251 vatan evladımız şehit düşmüş, yüzlercesi gazi olmuştur. Rabbim bizlere bir daha böyle zor ve acı günler yaşatmasın. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Millet olarak birliğimizi ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece hiçbir güç bu ülkenin önünde duramayacaktır. Bu ruh, bizim en büyük gücümüzdür."

Büyükkılıç, 15 Temmuz gecesi Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda şehit düşen Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit ve Kübra Doğanay'ı da rahmet ve minnetle yad ederek, isimlerini yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti.

Öte yandan, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ve Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı - Son Dakika
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