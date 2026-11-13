Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan şehit ailesine taziye ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan şehit ailesine taziye ziyareti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç\'tan şehit ailesine taziye ziyareti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Malatya'da "S-70" tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Malatya'da "S-70" tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ile 27 yaşındaki şehit Önder'in Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Ziyarette şehit için dua eden, aileye başsağlığı ve sabır dileyen Büyükkılıç, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin hatıralarının daima yaşatılacağını belirtti.

Büyükkılıç, her zaman şehit ailelerinin yanında??????? olduklarını da ifade etti.

Kaynak: AA
Astsubay Kıdemli ÇavuşMemduh BüyükkılıçYerel HaberlerMalatyaKayseriSavunmaGüncelKazaSon Dakika

10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları 10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
23 yaşında devletin zirvesine yükseldi Ülkede tartışmalar aldı başını gitti 23 yaşında devletin zirvesine yükseldi! Ülkede tartışmalar aldı başını gitti
7 günde 10 cinayetin işlendiği ilimiz Hepsinin ortak bir yanı var 7 günde 10 cinayetin işlendiği ilimiz! Hepsinin ortak bir yanı var
Telefon yasağına iş bırakan HABAŞ işçilerine jandarmadan gözaltı Telefon yasağına iş bırakan HABAŞ işçilerine jandarmadan gözaltı
Eski basın danışmanı Emre Olur’a Peker cephesinden kesin mesaj Eski basın danışmanı Emre Olur'a Peker cephesinden kesin mesaj
Koltuğu 24 saat geçmeden doldu İşte Kırmızı Şeytanlar’ın yeni hocası Koltuğu 24 saat geçmeden doldu! İşte Kırmızı Şeytanlar'ın yeni hocası
17:23
İsrail televizyonunda Türkiye tartışması Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı
İsrail televizyonunda Türkiye tartışması! Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı
17:17
Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması Şimdi dünya yıldızı
Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması! Şimdi dünya yıldızı
17:05
Nathan Ake rehabilitasyonda yeniden sakatlandı: Dönüş tarihi belirsiz
Nathan Ake rehabilitasyonda yeniden sakatlandı: Dönüş tarihi belirsiz
16:38
Fon kurulu 10. kez toplandı: 333.493 tekil yatırımcı net yatırım tutarının tamamını aldı
Fon kurulu 10. kez toplandı: 333.493 tekil yatırımcı net yatırım tutarının tamamını aldı
16:26
Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı
Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı?
16:11
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 17:53:37. #.0.2#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan şehit ailesine taziye ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android