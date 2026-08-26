Kayseri\'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem

BAZI EVLERİN DUVARLARI ZARAR GÖRDÜ

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremde Yukarıborendere Mahallesi'ndeki bazı evlerin duvarında çatlaklar oluştu, bir evin duvarı da kısmen yıkıldı. AFAD ve İl Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı. Bölgede şu ana kadar başka bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.