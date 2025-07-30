Kayseri\'de 58. Spor Okulu Açıldı

Kayseri Valiliğince başlatılan Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında 58. spor okulu açıldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in himayesinde yürütülen proje kapsamında, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde açılışı yapılan Melikgazi Belediyesi Mimarsinan ERVA Spor Okulu gençlere hizmet vermeye başladı.

Vali Çiçek, açılışta yaptığı konuşmada hiç durmadan her mahallede ERVA Spor Okulları'nı açacaklarını ifade etti.

Antrenörleri ve değerler eğitimi veren hocalarıyla her yerde olacaklarını anlatan Çiçek, şöyle konuştu:

"Memleketimizin geleceği için dertlenen gençler yetiştirmek istiyoruz. ERVA 16 bin öğrencisi ve okul aile birliği başkanlarıyla her mahallede en ücra yerde bile olsa gençlerimizi yalnız bırakmayacağımızın meydan okumasıdır. Hiçbir gencimizin kendisini yalnız hissetmesine tahammülümüz yok."

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da açılacak okulun hayırlı olmasını dileyerek, tesisin çocuklara ve gençlere renk katacağını kaydetti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ise ERVA Spor Okulları'nın Türkiye'ye örnek olmuş proje olduğunu ve sporcuların ülke genelindeki şampiyonalarda ve uluslararası arenada şampiyonluklar elde etmeye başladığını söyledi.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan Melikgazi Belediyesi Mimarsinan ERVA Spor Okulu'nun gençleri gösteri sundu.

Açılışa, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, kurum ve kuruluş müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.