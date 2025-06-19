Kayseri'de çocukların tartışmasına aileler karışınca çıkan kavgada 5'i kişi bıçakla, 1 kişi ise darbedilerek yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Şirintepe Mahallesi Fatih Karcı Caddesi'nde oynayan çocuklar arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Aile bireylerinin de karıştığı kavgada, 5 kişi bıçakla, 1 kişi ise darbedilerek yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Ailelerin Karıştığı Kavga: 6 Yaralı - Son Dakika
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