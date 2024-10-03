Kayseri'de atık malzemelerden yapılan rölyeflerin sergisi açıldı

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Kayseri'de atık malzemelerden yapılan 106 rölyef eserin yer aldığı sergi açıldı.

Reklamcılıktan emekli Sedat Zeytin'in "dekota" denilen atık köpük PVC levhalardan ve atık ahşaptan yaptığı 3 boyutlu eserler, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki Büyük Şehir Sanat Galerisi'nde sergilenmeye başlandı.

Serginin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, atık malzemeleri değerlendirerek sanat eserine dönüştüren Zeytin'i kutladı.

Büyükkılıç, Sanat Galerisi'nde farklı dallarda da sergi açtıklarını belirterek, vatandaşları sergilere davet etti.

Sergiyi ziyaret eden Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Görevlisi Mahmut Karatoprak da atık malzemelerin, birbirinden alakasız malzemelerin çeşitli biçimlerde bir araya getirilerek sanat eserine dönüştürülmesinin birtakım mesajlar da verdiğini söyledi.

Küresel ısınma, çevre kirliliği gibi ortak sorunları herkesin ortak dili olan sanatla anlatma çabasına dikkati çeken Karatoprak, "Fransız bir ressamın atık malzemelerle yaptığı işi Afgan da anlıyor bir Fransız da anlıyor. Sedat Bey de malzeme konusunda çok usta, resimle iç içe yaşayan bir ressamdır. Kimsenin düşünmediği, farklı amaçlarla kullanılan dekotayı kullanarak eski ahşap ve akrilik boyaları kullanarak bu eserleri üretiyor." dedi.

Sanatçı Zeytin de 30 Ekim'e kadar 106 rölyef eserinin ziyarete açık olacağını dile getirdi.

Sergisinde azim, sabır ve isteğin ön planda olduğunu ifade eden Zeytin, "Yıllarca kendi zevkime göre yaptığım eserleri sergilemek istedim. Çok mutluyum, gençlere örnek olmasını istiyorum. Atık malzemeleri değerlendirdim. Tamamı buradakilerin atık malzeme. Bu, bir yandan ekonomiye katkıdır." diye konuştu.