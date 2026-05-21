Çifte cinayette at nalı izi ortaya çıkardı

21.05.2026 17:51
Kayseri Hacılar’da Gülhanım ve Fahri Baktır çiftini av tüfeğiyle öldüren Murat G. hakkında savcı, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Olayda at izleri ve kamera kayıtları delil olurken, sanık suçlamaları reddetti. Duruşma, sanık avukatının savunma hazırlamak için süre istemesiyle ertelendi.

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde, Gülhanım (66) ve Fahri Baktır (70) çiftinin evlerinin önünde av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan Murat G. için savcı, mütalaasında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Dava, sanık avukatının esasa ilişkin savunma yapmak için süre istemesi üzerine ertelendi.

Olay, geçen yıl 2 Ekim'de saat 21.00 sıralarında Hacılar ilçesi Beğendik Mahallesi Şehit Şükrü Bayram Caddesi'ndeki bağ evinin önünde meydana geldi. Camiden çıkan Fahri ve Gülhanım Baktır çifti, evlerinin önüne geldiğinde silahlı saldırıya uğradı. Av tüfeğiyle açılan ateşte saçmaların isabet ettiği çift yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, bağ evinin bulunduğu caddeyi trafiğe kapatıp, geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlıkçıların kontrolünde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Gülhanım ve Fahri Baktır, otopsi işlemlerinin ardından Hacılar ilçesinde toprağa verildi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmada, suç mahallinde at izlerine rastladı. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği koordinesinde İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleriyle özel bir araştırma ekibi oluşturuldu. Teknik takip, dinleme, arazi arama-tarama çalışmaları ve 125 saatlik kamera incelemeleri sonucunda şüphelinin Murat G. olduğu, olay yerine atla gelip, silahlı saldırıdan yine atla uzaklaştığı tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli Murat G., yakalandı. Gözaltına alınan Murat G., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, şüpheli Murat G. hakkında, 'Kadına karşı tasarlayarak öldürme' ve 'Tasarlayarak öldürme' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 2 kez ceza istendi. İddianamede, ifadesine de yer verilen Murat G., alınan tüm ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyip, analizi yapılan söz konusu atın kendisine ait olmadığını, cinayeti de kendisinin işlemediğini öne sürerek suçsuz olduğunu savundu. Şüpheli, ayrıca üvey annesinin ölen Baktır çiftinin çocukları A.B.'den 85 bin lira alacağı olduğunu söyledi.

RAPOR DOSYADA

Cinayeti, bölgedeki at nalı izlerinin ortaya çıkardığının da belirtildiği iddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği koordinesinde İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleriyle oluşturulan özel araştırma ekibinin raporuna da yer verildi. Teknik takip, dinleme, arazi arama-tarama çalışmaları ve 125 saatlik kamera incelemeleri sonucunda şüphelinin Murat G. olduğunun belirlendiği, olay yerine at ile gelip, silahlı saldırı olayını gerçekleştirdikten sonra yine at ile uzaklaştığı tespit edildiğine vurgu yapıldı. Ayrıca, Murat G.'ye ait at ile bölgede izleri bulunan at izlerinin karşılaştırılmalarının yapıldığı belirtildi. İddianamede, kamera görüntülerine takılan at ile Murat G.'ye ait atın nal izleri ile kuyruk boyutunun uzunluğunun karşılaştırıldığına da vurgu yapıldı.

İKİNCİ DURUŞMA

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci duruşmasında tutuklu sanık Murat G. ile ölen Baktır çiftinin şikayetçi kızları ile oğlu ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Murat G., önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Ben bu suçu işlemedim. Olayla alakam yok. Suçsuzum" dedi.

3 tanığın dinlendiği duruşmada, mahkeme savcısı sanığın iddianame doğrultusunda 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti verdiği ara kararla sanık Murat G.'nin tutukluluk halinin devamına karar verip, sanık avukatının esasa ilişkin savunmasını hazırlamak için süre istemesi üzerine karar vermek için duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

