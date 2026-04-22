Kayseri'de Bandrolsüz Sigara Operasyonu

Kayseri'de iki tırda yapılan aramada 1008 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolu Solaklar Mahallesi'nde yol kontrolü yaptı.

Genel Bilgi Toplama sorgusu için durdurulan iki tırda, çay ve tütün tespit köpeğiyle yapılan aramada, 1008 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Sürücüler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.