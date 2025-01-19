Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişinin ölmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı.
Kazım Karabekir Mahallesi Mesci Baba Caddesi'nde 2 grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada bıçakla göğsünden yaralanan E.Ç, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından gözaltına alınan M.Ü.(19), M.A.Ü.(17), A.Ü.(46) ve A.B'nin(19) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ü. ve M.A.Ü. tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?