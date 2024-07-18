KAYSERİ'de Cami Bahçesinde Çıkan Kavgada 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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KAYSERİ'de Cami Bahçesinde Çıkan Kavgada 2 Kişi Yaralandı

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KAYSERİ'de, iki grup arasında çıkan tartışma cami bahçesinde bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada E.N.A. ve A.T. isimli iki kişi bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

18.07.2024 23:53
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KAYSERİ'de, iki grup arasında cami bahçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Esnaflar Sitesi parkında meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Parkın yanında yer alan Esnaflar Sitesi Camii bahçesine taşan kavgada, E.N.A. (16) ve A.T. (17), O.B.'nin bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

KAYSERİ\'de Cami Bahçesinde Çıkan Kavgada 2 Kişi Yaralandı
Kaynak: DHA

Hürriyet Mahallesi, Melikgazi, Erciyes, Cami, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: KAYSERİ'de Cami Bahçesinde Çıkan Kavgada 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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