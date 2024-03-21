Kayseri\'de cezaevi ring aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Kayseri'de cezaevi ring aracının devrilmesi sonucu askeri personelin de aralarında bulunduğu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinden Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki kapalı ceza infaz kurumuna mahkum taşıyan, sürücüsü henüz belirlenemeyen 33 PB 262 resmi plakalı minibüs, İncesu ilçesi girişinde yol kenarına devrildi.
Kazada minibüsteki mahkumlar yara almazken askeri ve ceza infaz kurumunun 4 personeli yaralandı.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 1'i ağır 4 yaralı, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen tır ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasıyla ilgili Saray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adil soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Bakan Tunç, 3 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiğini belirtti.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uygulama noktasında durdurduğu bir otobüste bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Ekipler, otobüsteki O.B. ile A.T.Ç'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
İzmir'de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Nevruz etkinliğinde suç unsuru slogan attıkları ve terör örgütünü simgeleyen bez parçası taşıdıkları suçlamasıyla 82 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, etkinlik sırasında yapılan incelemede suç unsuru slogan atan ve terör örgütünü simgeleyen bez parçası taşıyan 82 kişiyi tespit etti. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı ve yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Daha önce de etkinlik sonrası terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 36 kişi gözaltına alınmış ve 6 şüpheli tutuklanmıştı.
Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'ndaki ilk maçında Macaristan'ı 28-23 yenerek galibiyetle başladı. Milli takım antrenörü Ufuk Bulut, oyuncularının performansından memnun olduğunu belirterek, önümüzdeki maçlarda da başarılarını sürdürmek istediklerini ifade etti.
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, seçim çalışmaları kapsamında Bingöl ve Tunceli'yi ziyaret etti. Erol, CHP'nin adaylarına destek istedi ve seçimlerin umut ışığı olduğunu belirtti. Batman, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'yı da ziyaret edeceği kaydedildi.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kastamonu-Boyabat karayolu üzerinde durdurulan bir otobüste yapılan aramada 25 gram kubar esrar ve kullanma aparatı ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs yakalanarak adli işlemlere başlandı.
İYİ Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özer Kayalı ve İYİ Parti Kuşadası Belediye Başkan Adayı Behçet Alp, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e 'kumpas' kurulduğunu iddia eden Can Başar'ın açıklamalarını yargıya taşıdı. CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, dosyanın Emniyet'e sevk edildiğini ve hızlı bir sonuç almayı umduklarını belirtti.
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