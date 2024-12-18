Kayseri\'de Cinayet Davası: Tutuklu Sanık İfadesinde Suçlamaları Reddetti

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KAYSERİ'de, tartıştığı Murat Bulut'u (37), av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Samet Eroğlu (33), ifadesinde, cinayeti işlemediğini öne sürerek, "Hakkımda yakalama kararı olduğu için kapıyı çarpıp içeri girdim. Özkan'ın elinde tüfeği gördüm. Elinden tüfeği alıp, 'sen mi ateş ettin' diyerek küfrettim. Kaçmaya başladım. Arkamdan polisler havaya ateş edince teslim oldum" dedi.

Olay, 14 Aralık'ta saat 04.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Akyıldız Sokak'ta meydana geldi. Murat Bulut bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada av tüfeğiyle vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Murat Bulut'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Bulut'un cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, polis ekipleri Samet Eroğlu ve olay sırasında yanında olan Özkan B.'yi gözaltına aldı. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Eroğlu, tutuklanıp cezaevine konulurken, Özkan B. ise adli kontrol tedbiriyle salıverildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Samet Eroğlu'nun ifadesinde Bulut'u kendisinin öldürmediğini, bu sırada evde olan Özkan B.'nin cinayeti işlediğini iddia ederek, "Ölen kişiyi tanımıyorum. Arkadaşımın yanına gitmiştim. İçeri girdiğimde uyuşturucu kullanıyorlardı. Ben de üzerimdeki uyuşturucuyu kullandım. Evdekilerden biri, 'Dışarıda birileri var' dedi. Dışarıdakiler de kapıya vurup, 'polis' dediler. Ben de hakkımda yakalama kararı olduğu için kapıyı çarpıp içeri girdim. Dışarı çıkmaya çalıştığım esnada bir silah sesi duydum. Özkan'ın elinde tüfeği gördüm. Elinden tüfeği alıp, 'Sen mi ateş ettin' diyerek küfrettim. Kaçmaya başladım. Arkamdan polisler havaya ateş edince teslim oldum. Murat'ı ben öldürmedim. Onu ve evdeki diğer kişileri tanımıyorum" ifadelerini kullandı.

Adli kontrol tedbiriyle salıverilen Özkan B.'nin ise ifadesinde cinayeti Samet Eroğlu'nun işlediğini söylediği öğrenildi.