Kayseri'de Cinayet Öncesi Mesajlar Ortaya Çıktı
Güncel

Kayseri'de Cinayet Öncesi Mesajlar Ortaya Çıktı

Kayseri\'de Cinayet Öncesi Mesajlar Ortaya Çıktı
27.08.2025 11:32  Güncelleme: 12:03
Neşe Karakaya, eşi Onur Karakaya tarafından öldürülmeden önce arkadaşına umutsuz mesajlar gönderdi.

Kayseri'de eşi Onur Karakaya tarafından öldürülen Neşe Karakaya'nın cinayetten 1 ay önce arkadaşı ile yaptığı mesajlaşmalar ortaya çıktı. O dönem yaşanan tartışma sonucu evi terk edip ailesinin yanına giden, eşinin kendisini bir yerlerde yakalayacağı korkusu yaşayan Neşe Karakaya'nın, "Hakkınızı helal edin yine de. Allah büyük. En iyisini o bilir. Gelecek umudu kalmadı artık önceden vardı" dediği görüldü.

Eşi tarafından öldürülen Neşe'nin son mesajları: Gelecek umudu kalmadı artık

Olay, 10 Ağustos'ta saat 01.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Erkek kuaförü Onur Karakaya ile eşi Neşe Karakaya arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Onur Karakaya, evdeki tabancasıyla eşi Neşe Karakaya'ya peş peşe ateş etti. Neşe Karakaya kanlar içinde yere yığılırken, eşi bu kez namluyu kendisine doğrultup tetiği çekti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Neşe Karakaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Onur Karakaya da yaşamını yitirdi. Neşe ve Onur Karakaya'nın cenazeleri, işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Kayseri'de Eş Cinayeti: Neşe Karakaya'nın Son Mesajları Ortaya Çıktı

"YAKALAYAMAZ İNŞALLAH"

Çift arasında olaydan yaklaşık bir ay önce yine tartışma çıktığı, Neşe Karakaya'nın babaevine sığındığı belirtildi. Bu dönemde Neşe Karakaya'nın bir arkadaşı ile yaptığı mesajlaşmalar ortaya çıktı. Karakaya'nın arkadaşına, eşinin kendisini bir yerlerde yakalayacağını söylediği görüldü. Arkadaşının, Neşe Karakaya'ya, "Yakalayamaz inşallah. Allah, planlarını kendine çevirsin. Layığını bulsun, okunan ezanlar yüzü suyu hürmetine" dediği, Neşe Karakaya'nın da 'Amin inşallah bacım. Hakkınızı helal edin yine de. Allah büyük. En iyisini o bilir. Gelecek umudu kalmadı artık önceden vardı" yazdığı ortaya çıktı. Diğer yandan Neşe Karakaya'nın Onur Karakaya'ya babaevine gittiğinde boşanma davası açtığı, Onur Karakaya ile barıştıktan sonra davadan vazgeçtiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de Cinayet Öncesi Mesajlar Ortaya Çıktı - Son Dakika

