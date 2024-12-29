Kayseri\'de Doğal Mağaralarda Saklanan Patatesler 5 Ülkeye İhraç Ediliyor

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KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde kayadan oyma mağaralarda saklanan patatesler 5 farklı ülkeye ihraç ediliyor. Doğal mağaralarda sakladıkları patateslerin avantajlarına dikkat çeken üretici Osman Babacan (51), "Maliyetimiz çok düşük. 2 dönüm arazinin içine böyle bir doğal depo kazdırdık. Depomuz 3 bin ton patates alıyor. Suriye, Tunus, Irak, Azerbaycan ve Gürcistan gibi ülkelere ihracatımızı yapıyoruz" dedi.

Yeşilhisar ilçesinde ekim ve kasım ayı arasında tarlalardan toplanan kışlık patatesler, kayadan oyma mağaralara götürülüyor. Nemi çok iyi koruma özelliği bulunan mağaralarda, patatesler yaz aylarına kadar muhafaza edilebiliyor. Doğal mağaralar sayesinde, enerjiden de tasarruf ediliyor. Sıcaklığı 5 ile 7 derece arasında değişen mağaralarda muhafaza edilen patatesler, 5 farklı ülkeye ihraç ediliyor. Patates yetiştiricisi Osman Babacan, "1000 dönümlük arazide çiftçilik yapmaktayım. 500-600 dekarına yazlık, 200-300 dekarına kışlık patates ekiyoruz. Böyle doğal depolarımıza da patateslerimizi koyuyoruz. Çok güzel koruyor. Mağaralarımızda olan beslemelerden dolayı sıkıntılarımız olmuyor. Maliyetimiz çok düşük. 2 dönüm arazinin içine böyle bir doğal depo kazdırdık. Depomuz 3 bin ton patates alıyor. Agria, Alegria ve Arizona gibi çeşitlerimiz var. Biz bunları başta İstanbul olmak üzere ülkemizin her şehrine gönderiyoruz. Suriye, Tunus, Irak, Azerbaycan ve Gürcistan gibi ülkelere ihracatımızı yapıyoruz" diye konuştu.

'DOĞAL DEPOLAR, PATATESİ KORUYOR'

Doğal mağaraların depoları çok iyi koruduğunu belirten Babacan, "Bu depolar nemi çok güzel koruduğundan içerisi 5 ila 7 derece arasında değişiyor. Buranın neminin çok güzel olmasından dolayı haziran ayına kadar ürünü muhafaza edebiliyoruz. Genelde doğal depoların şöyle bir özelliği var. Soğuk hava depolarında elektrik masrafı olduğundan dolayı bütün patates sektörü bu doğal depolara geçti. Doğal depolar, patatesi koruyor. Bu özelliklerinden dolayı Kapadokya bölgemizde ve Yeşilhisar bölgemizde büyük patates çiftçileri ürününü genellikle böyle ambarlarda muhafaza ediyor" ifadelerini kullandı.

Haber: Metin DEĞİRMENCİ/YEŞİLHİSAR (Kayseri),