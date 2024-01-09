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Kayseri'de düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kayseri'de düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen hırsızlık operasyonunda 21 şüpheli yakalandı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda ziynet eşyası ve suç aleti ele geçirildi.

09.01.2024 - 19:52,
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KAYSERİ'de, polis ekiplerinin düzenlediği hırsızlık operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 21 kişi yakalandı. Evlerdeki aramalarda çok sayıda ziynet eşyası ve suç aleti ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü. (DHA)

Kayseri\'de düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kayseri'de düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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