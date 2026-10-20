Kayseri'de eksik Adli Tıp raporu nedeniyle duruşma ertelendi, 2 sanık tahliye edildi - Son Dakika
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Kayseri'de eksik Adli Tıp raporu nedeniyle duruşma ertelendi, 2 sanık tahliye edildi

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Kayseri'de eski CHP Pınarbaşı belediye meclis üyesi adayının silahla yaralanması davasında mahkeme, eksik Adli Tıp raporu nedeniyle duruşmayı erteledi ve 2 sanığı yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrolle tahliye etti. Müşteki ise sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Kayseri'de eski CHP Pınarbaşı belediye meclis üyesi adayının silahla yaralanmasına ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, akraba olan tutuklu sanıklar E.U. ve M.U., müşteki Şerafettin Bahadır ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, önceki celsede Adli Tıp Kurumundan istenen raporun dava dosyasına gelmediğini bildirdi.

Sanık E.U. ile M.U. savunmalarında, uzun süredir cezaevinde bulunduklarını ve pişman olduklarını belirterek, tahliyelerini talep etti.

Müşteki Şerafettin Bahadır da olay nedeniyle mağduriyet yaşadığını ve herhangi bir iş yapamadığını belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki avukatları ise sanıklardan şikayetçi olduklarını ifade ederek, dosyadaki eksik hususların giderilmesi talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık E.U. ve M.U'nun yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrolle tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Şerafettin Bahadır, 21 Haziran 2024'te, Pınarbaşı ilçesi Büyükkömarmut Mahallesi'nde E.U. ve M.U. tarafından darbedildikten sonra silahla vurulmuştu. Bahadır, Kayseri Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda süren tedavisinin ardından taburcu edilmiş, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanmıştı.

İddianamede sanıklar hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan ayrı ayrı 9 yıldan 15 yıla kadar hapis talep ediliyor.

Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk PartisiPınarbaşıGüvenlik3. SayfaMahkemeKayseriGüncelSon Dakika

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