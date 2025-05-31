Kayseri\'de Erkilet Bulvarı\'nda Asfalt Çalışmaları Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Erkilet Bulvarı'nda yol yenileme ve asfaltlama çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından planlanan Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'ndaki sıcak asfaltlama çalışması devam ediyor.

Erkilet Bulvarı 112 Acil Çağrı Merkezi Kavşağı ile Emel Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Kliniği Kavşağı arasında kalan 3 bin 300 metre uzunluğundaki yolun gidiş ve geliş istikametinde yapılacak asfalt yenileme çalışmalarında mevcut asfalt, asfalt kazıma makinesi ile kazınıyor.

Çıkan freze malzemeler ise kırsal yollara serilerek geri dönüşüm sağlanıyor.

Erkilet Bulvarı'ndaki söz konusu asfalt çalışmaları tamamlandığında toplam 6 bin 600 metre uzunluğunda ve 21 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleşecek.

Asfalt yatırımının toplam bedeli ise 35 milyon 700 bin lira olarak gerçekleşti.