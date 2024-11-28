Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, hakkında "silahla tehdit" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ü. (33) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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