Kayseri'de gastronomi turizmine yönelik çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Kayseri'de gastronomi turizmine yönelik çalışmalar sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi'nde yer alan Kayseri'de gastronomi turizmine yönelik çalışmaların ve projelerin sürdüğünü ifade etti.

22.08.2024 12:48
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi'nde yer alan Kayseri'de gastronomi turizmine yönelik çalışmaların ve projelerin sürdüğünü ifade etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, gastronomi turizmine yönelik önemli hizmet ve projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Kayseri'yi dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Gastronomi Çalıştayı ve Gastronomi Günleri derken amacımız hem Kayseri'de bir etkinlik yapılmasını sağlamak hem de bu alanda altyapı oluşturmamızdır. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde Mutfak Sanatları Merkezimiz bitme aşamasında. 6 bin metrekare kapalı alanda yeme-içme mekanları, gastronomiye özgü atölyeler olacak. UNESCO'nun Kreatif Şehirler Ağı Listesi'nde yer aldık, bunu da kalıcı kılma adına gerekli çalışmayı yapıyoruz. Kayseri Üniversitesi zaman zaman bu dalda önemli ödüller alıp, şehrimizin adını duyuruyor. Kayseri'mizde coğrafi işaretli 30'a yakın ürün söz konusu. Sayın Valimizin belediyelerimiz ile iş birliği halinde kooperatif ile ilgili yaptığı çalışmalar var."

Kaynak: AA

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