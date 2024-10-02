Kayseri'de intihar soruşturmasında takipsizlik - Son Dakika
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Kayseri'de intihar soruşturmasında takipsizlik

Kayseri\'de intihar soruşturmasında takipsizlik

Ayyüce Dilşat Çalışkan'ın intihar ettiği kanaatine varıldı, yeterli delil bulunamadı.

02.10.2024 12:30
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KAYSERİ'de 7 katlı apartmanın son katındaki pencereden düşen Ayyüce Dilşat Çalışkan'ın (20) ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Çalışkan'ın intihar ettiğine kanaat getirilirken, yeterli delil olmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına hükmedildi.

Olay, geçen yıl 30 Temmuz'da Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi'nde meydana geldi. 7 katlı binanın son katında yalnız yaşayan ve kısa bir süre önce İzmir'den geldiği öğrenilen Ayyüce Dilşat Çalışkan, sabah saatlerinde oturma odasının penceresinden düştü. Çalışkan, düştüğü zemindeki mazgalın kırılması ile bir iş yerinin deposuna girdi. Saat 15.00 sıralarında yoldan geçenler, mazgaldan aşağıya baktıklarında hareketsiz halde yatan Çalışkan'ı görüp, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Gelen sağlık ekipleri, Çalışkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ayyüce Dilşat Çalışkan, bulunduğu yerden itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. Çalışkan, otopsi işlemlerinin ardından Bursa'da toprağa verildi.

SOSYAL MEDYADAN ŞARKILARINI PAYLAŞMIŞ

Eğlence mekanlarında sahneye çıkıp, şarkı söylediği belirlenen Ayyüce Dilşat Çalışkan'ın çalışmak için İzmir'den Kayseri'ye geldiği 20 gün önce de düştüğü binada kalmaya başladığı belirtildi. Çalışkan'ın ayrıca sosyal medya hesabından seslendirdiği şarkıları paylaştığı görüldü.

'BAŞKASINI İNTİHARA YÖNLENDİRME' SORUŞTURMASI

Çalışkan'ın ölümü sonrası Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, bir suç ya da suç unsuru sonucu ölme ihtimaline karşı, 'Başkasını intihara yönlendirme' suçundan yürüttüğü soruşturmayı tamamlayıp, takipsizlik kararı verdi. Savcılık, Çalışkan'ın otopsi raporuna göre yüksekten düşme sonucu çok sayıda kaburga ve kemik kırığı ile beyin kanaması sonucu, beyin doku harabiyeti ile iç ve dış kanama sonucu öldüğünün belirlendiğine vurgu yaptı.

DELİL DE BULUNAMADI

Ayyüce Dilşat Çalışkan'ın girdiği bunalım sonucu intihar ettiğine de değinilerek, "Adı geçenin girmiş olduğu bunalım sonucu bulunduğu odanın camından dışarıya atlamak suretiyle intihar ettiği kanaatine varılmıştır" ifadeleri yer aldı. Savcılık, Çalışkan'ın intihar etmesinde etkisi olan herhangi bir kimsenin bulunduğu yönünde yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle de kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Kayseri, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

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