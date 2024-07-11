Kayseri'de IPARD III Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Kayseri'de IPARD III Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Kayseri'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) işbirliğiyle IPARD III Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kayseri'nin tarımsal üretimde önde gelen iller arasında olduğunu belirtti. Saklav, çiftçilere destekler sunulduğunu ve TKDK ile verilecek desteklerle ilin tarımsal üretime ivme kazandırılacağını ifade etti.

11.07.2024 16:15
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Kayseri'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) işbirliğiyle IPARD III Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kadir Has Kongre Merkezi Konferans Salonu'ndaki programda yaptığı konuşmada, Kayseri'nin tarımsal üretim anlamında Türkiye'nin önde gelen illeri arasında olduğunu söyledi.

Saklav, kentin bitkisel üretimde 6'ncı sırada olduğunu, aynı zamanda Türkiye'de alabalık yumurta üretiminin yüzde 38'ni karşıladığını dile getirdi.

Çiftçilerin ürettiği ürünlere değer katmak amacıyla destekler sunduklarını kaydeden Saklav, "TKDK önceden 39 ildeydi, daha sonra 81 ile yayıldı. Hem bakanlığımızın kırsal kalkınma destekleri hem de TKDK destekleriyle çiftçilerimizin ürettiği ürünlere değer katmak için desteklemeler sunmaktayız. İnşallah TKDK ile verilecek desteklerle birlikte ilimizin tarımsal üretime pozitif bir ivme kazandıracağını düşünüyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Nevşehir İl Koordinatörü Recai Turan da TKDK'nın destek verdiği projeler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Kaynak: AA

Kayseri, Çiftçilik, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de IPARD III Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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