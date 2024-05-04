Kayseri'de İsrail saldırılarını protesto eden farmakoloji uzmanı, kızlarıyla birlikte sessiz yürüyüşe katıldı

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Kayseri'de görev yapan farmakoloji uzmanı Gül Banu Selvi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için gerçekleştirilen "sessiz yürüyüş"lere iki kız çocuğuyla katılıyor.

Kentte görev yapan sağlık çalışanları ve hekimler, 7 Ekim 2023 tarihindeki saldırıların ardından başlayan yürüyüşü bugün de sürdürdü.

Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya gelen katılımcılar, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

Vatandaşları da etkinliğe katılmaya davet eden grup, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Filistin çadırına kadar yürüdü.

Burada grup adına konuşan hekim adayı Ayşenur Gökçe, terör devleti İsrail'in saldırılarına rağmen hastaneleri yurt edinen ve terk etmeyen sağlık çalışanlarını selamladıklarını söyledi.

Sağlık çalışanları olarak Gazze için seslerini yükseltmeye devam edeceklerini belirten Gökçe, İsrail'in yaklaşık bir asırdır Filistin'de sistematik katliam yaptığını ifade etti.

Etkinliğe kızlarıyla katılıyor

Etkinliğe kızları 2,5 yaşındaki Gülşah ve 7 yaşındaki Mihrimah ile katılan farmakoloji uzmanı Gül Banu Selvi, AA muhabirine, ilk mitingden itibaren yürüyüşlere katılmaya çalıştığını belirtti.

Saldırılar karşısında elinden gelenin dua etmek ve eylemlere katılmak olduğunu anlatan Selvi, "Aklımızda hep Filistin var, çok üzgünüm. İnşallah bir an önce son bulur. 7 yaşında, 2,5 yaşında ve bir de yeni doğmuş bebeğim var. Onlar da bu şuurda yetişsin istiyorum, daha bilinçli Müslüman olsunlar istiyorum. Tüm kötülükler için bir şeyler yapsınlar istiyorum. Biri ağladığı zaman, bir yerde bir mazluma bir şey olduğu zaman anında tepki gösteren, ayağa kalkan çocuklar olsun diyorum. O nedenle o şuurla yetişmeleri için onları da yürüyüşlere getirmeye çalışıyorum." diye konuştu.