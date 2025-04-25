Kayseri'de Kadınlardan Gazze İçin Dua

Kayseri'de bir araya gelen kadınlar, Gazze'deki zulmün sona ermesi için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Filistin çadırı içinde bir araya gelen kadınlar, sabah saatlerinden itibaren İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi için Fetih Suresi okudu.

Filistin Dayanışma Platformu çatısı altında buluşan kadınlar, daha sonra erkek gönüllülerin de katılımıyla çadırın önünde düzenlenen duaya katıldı.

Ayrıca, gönüllüler tarafından "Gazze'ye yardım kumbarası" oluşturuldu.