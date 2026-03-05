Kayseri'de Kardeşlere Hapis Cezası

Kayseri'de 1 kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin hakkında dava açılan iki kardeşe hapis cezası verildi.

Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar G.A. ve ağabeyi F.A. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanıklardan G.A, öldürme kastının olmadığını ifade ederek, beraatini ve tahliyesini istedi.

Sanık F.A. ise kardeşinin üzerinde silah olduğunu bilmediğini ve emniyete kendisinin teslim ettiğini öne sürdü.

Müştekiler de sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, G.A'ya "kasten öldürme" suçundan 10 yıl ve "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıl 8 ay, F.A'ya ise "yardım etme" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası vererek, sanıkların tutukluluğunun devamına hükmetti.

Öte yandan bazı müştekiler kararın ardından sanıklara tepki gösterdi.

Olay

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesi Turgut Reis Mahallesi Bağdat Caddesi'nde 18 Nisan 2025'te bir baklava dükkanına gelen G.A, husumetlisi olduğu öğrenilen R.T'ye alışveriş yaptığı sırada tabancayla ateş ederek ağır yaralamış, hastaneye kaldırılan R.T. bir gün sonra yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan kardeşler G.A. ve F.A. tutuklanmıştı.