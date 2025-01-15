Kayseri'de Kış Spor Okulları Kayıtları Başladı

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Avrupa Spor Şehirleri arasında "Yılın En İyi Spor Şehri" seçilen Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin 3. kış dönemi spor okulları kayıtları başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 Şubat 2025'te başlayacak kurslar, 16 Mart'a kadar devam edecek.

Spor AŞ'nin 15 spor tesisinde, çocuk ve gençler için toplamda 14 farklı branşta eğitim verilecek. Futbol, basketbol, tenis, yüzme, okçuluk, kick boks ve buz pateni gibi popüler branşlarda eğitim almak isteyenler, Spor AŞ'nin sunduğu fırsatlardan yararlanabilecek.

Spor okullarında yaş aralıkları ise yetişkin kursları için 16-65 yaş, cimnastik 4-10 yaş, yüzme 6-15 yaş, futbol 5-14 yaş, basketbol 7-15 yaş, hentbol 7-15 yaş, tenis 7-15 yaş, masa tenisi 5-15 yaş, okçuluk 7-15 yaş, buz pateni 4-15 yaş, kick boks 7-15 yaş, voleybol 7-15 yaş, badminton 7-15 yaş, atletizm 7-15 yaş ve geleneksel okçuluk 7-15 yaş olarak belirlendi.

Kış dönemi kurslarının ücretleri, spor okulu kurs ücreti aylık 750 lira, yetişkin kursu 1300 lira ve tenis yetişkin kurs ücreti aylık 1500 lira olarak belirlendi.

3. kış döneminin ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle geleneksel okçuluk, okçuluk ve yetişkin tenis kursları dışında diğer yetişkin kursları yapılmayacak.