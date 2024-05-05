Kayseri'de kızını bıçakla yaralayan ve hakkında 38 suç kaydı olan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri'de kızını bıçakla yaralayan ve hakkında 38 suç kaydı olan şüpheli tutuklandı

Kayseri\'de kızını bıçakla yaralayan ve hakkında 38 suç kaydı olan şüpheli tutuklandı

Kayseri'de kızını bıçakla yaralayan ve hakkında 38 suç kaydı bulunan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Olayda kızı bıçak darbesiyle yaralanan baba ise başına vurulan taşla yaralanmıştı.

05.05.2024 01:21
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Kayseri'de kızını bıçakla yaralayan ve hakkında 38 suç kaydı olan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kızını kasten öldürmeye teşebbüs eden ve hakkında "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret", "6284 Sayılı Kanun'a muhalefet", "kişilerin huzur ve sükunetini bozma" ve "kötü muamele" suçlarından toplam 38 suç kaydı bulunan Y.Y'yi (48) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Porsuk Sokak'ta, önceki gün, iki katlı evde ikamet eden Y.Y. ile kızı B.E. arasında çıkan kavgada, kız bıçak darbesiyle, baba da başına vurulan taşla yaralanmıştı.

B.E. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken Y.Y ise Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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