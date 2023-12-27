Kayseri\'de öğrenciler şehitler için yürüdü

Kayseri'de öğrenciler, Sarıkamış şehitleri ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için yürüdü.

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen yürüyüş, Erciyes Üniversitesi yerleşkesinden başladı.

Türk bayrağı taşıyan öğrenciler, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

Kartal Şehitliği'nde son bulan yürüyüşün ardından basın açıklaması yapan Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur, vatan sevgisini unutturmamak adına etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Yağmur, şehitlerin ve gazilerin anısını yüceltmeye devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Büyük Türk milletinin millet kalma yolunda ödediği bedeller bu asil şehitlerimizin kanlarıyla tescillenmiştir. Hepimizce malum olduğu üzere geçtiğimiz günlerde yaşanan saldırılar sonucunda 12 vatan evladımız şehit oldu. Bu, onlar için bir yok oluş değil. Onlara aguşunu açmış olan yüce peygambere bir yürüyüştür. Ruhları şad olsun. Hepsine Allah'tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Her yıl yaptığımız Sarıkamış yürüyüşü vesilesiyle bu sene de Sarıkamış şehitlerimizi ve bütün şehitlerimizi andık. Bu tarihi vaka ile bir soğuğun içimizi nasıl kavuracak hale geleceğini ne yazık ki milletçe öğrendik. Bugün yaptığımız yürüyüş de bu vatan sevgisini unutmamak ve unutturmamak adınadır. Şerefli bir mazinin sahibiyiz. Bizler daima şehadeti en büyük mevki olarak görüp bu bilinçle hayatımızı sürdürür ve daima buna uygun yaşamaya çalışırız."

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz da terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele eden Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından şehit kabirleri ziyaret edildi, dua okundu.