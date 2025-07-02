Kayseri'de Otobüs Kazası Davası Süreçte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kayseri'de Otobüs Kazası Davası Süreçte

02.07.2025 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Pınarbaşı'ndaki otobüs kazasında 1'i çocuk 3 ölü, 19 yaralı. Sürücünün yargılaması devam ediyor.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin sürücünün yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı, tutuksuz sanık B.K. duruşmaya katılmadı. Kazada yaralanan ve 10 yaşındaki oğlu Hilmi Eymen Dinleyici'yi kaybeden Ensar Dinleyici ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Müşteki Ensar Dinleyici beyanında, otobüste yolcu olduğunu ve kazada yaralandığını söyledi.

Kaza nedeniyle şoförü suçlayan Dinleyici, "Kaza, şoförün aşırı hız ve dikkatsizliği nedeniyle meydana geldi. Kaza sonrası Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldım. İfademi almaya gelen jandarmaya, oğlum Hilmi Eymen'i sordum. Bana, 'yaşıyor' dediler. Şikayetçiyim" diye konuştu.

Duruşmada, olay sonrası yaralıların ifadelerini alan ve o dönem Pınarbaşı ilçesinde görev yapan jandarma personeli M.M.E. de SEGBİS aracılığıyla tanık olarak dinlendi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

B.K. idaresindeki İstanbul Bağcılar Belediyesine ait 34 FIR 436 plakalı otobüs, 6 Nisan 2023'te Gürün-Pınarbaşı kara yolunun 48. kilometresinde kontrolden çıkarak devrilmişti. Kazada Atakan Sırbudak (48), Hayri Ay (48) ve Hilmi Eymen Dinleyici (10) ölmüş, 19 kişi yaralanmıştı.

Gözaltına alınıp tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan sürücü B.K. hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açılmıştı.

Kaynak: AA

Kayseri Pınarbaşı, Pınarbaşı, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, kayseri, Güncel, Yargı, Hukuk, Çocuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Otobüs Kazası Davası Süreçte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meksika’da kan donduran keşif 383 ceset bulundu Meksika'da kan donduran keşif! 383 ceset bulundu
Bursa’daki deprem paniği kamerada Bursa'daki deprem paniği kamerada
Parkta korkunç anlar Ekmek bıçağı ile genç kıza saldırdı Parkta korkunç anlar! Ekmek bıçağı ile genç kıza saldırdı
Hastaneye giden ailenin önünü kestiler ’’Kadın olarak yalvarıyorum’’ dese de dinlemediler Hastaneye giden ailenin önünü kestiler! ''Kadın olarak yalvarıyorum'' dese de dinlemediler
İsrail Gazze’ye “Masal bitti, Hamas artık tarih oldu“ yazılı bildiriler attı İsrail Gazze'ye "Masal bitti, Hamas artık tarih oldu" yazılı bildiriler attı
Muhammed Yakut’un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı İşte son sözleri Muhammed Yakut'un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı! İşte son sözleri
Başını kesip sulama kanalına attı, mahkemede “Pişmanım“ deyip başsağlığı diledi Başını kesip sulama kanalına attı, mahkemede "Pişmanım" deyip başsağlığı diledi
Ümit Özdağ’dan ittifaka yeşil ışık Ümit Özdağ'dan ittifaka yeşil ışık
Halsizlik şikayetiyle hastaneye giden kadın hayatının şokunu yaşadı Karnından çıkana inanamadı Halsizlik şikayetiyle hastaneye giden kadın hayatının şokunu yaşadı! Karnından çıkana inanamadı
Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı Her gören aynı yorumu yaptı Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı
Ümit Özdağ’dan CHP’lileri kızdıracak Saraçhane kararı Ümit Özdağ'dan CHP'lileri kızdıracak Saraçhane kararı

11:19
Yıllık ihracat 267 milyar dolarla Cumhuriyet tarihi rekoru kırdı
Yıllık ihracat 267 milyar dolarla Cumhuriyet tarihi rekoru kırdı
10:46
Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz Aliyev’den Putin’e misilleme geldi
Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz! Aliyev'den Putin'e misilleme geldi
10:16
ÖTV artışıyla birlikte yarın zam yağmuru yaşanacak
ÖTV artışıyla birlikte yarın zam yağmuru yaşanacak
09:49
Kahreden görüntüler Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti
Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti
09:34
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde İşte beklentiye göre zamlı maaşlar
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar
16:29
Kerem Demirbay’ın yeni takımı belli oldu 10 numaralı formayı giyecek
Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek
16:19
Bebeklerini hastanede öldürdüler, doktorlar müdahale ederken sigaraya çıktılar
Bebeklerini hastanede öldürdüler, doktorlar müdahale ederken sigaraya çıktılar
16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Leman’ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur
15:56
Özel ve Yavaş, Leman’ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
Özel ve Yavaş, Leman'ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
15:44
Tartışma yaşadığı kadın kasiyere yumruk attı
Tartışma yaşadığı kadın kasiyere yumruk attı
15:36
Aile hekimleri için “6 ay muayeneye gelmeyen hasta“ kuralı değişiyor
Aile hekimleri için "6 ay muayeneye gelmeyen hasta" kuralı değişiyor
15:34
Alevlerin ortasında kalan ekiplerin zor anları: Allah’ım sen bize yardım et
Alevlerin ortasında kalan ekiplerin zor anları: Allah'ım sen bize yardım et
15:33
RAMS Başakşehir, Nuno Da Costa’yı renklerine bağladı
RAMS Başakşehir, Nuno Da Costa'yı renklerine bağladı
15:25
Defne Samyeli’den doğum günü partisinde cesur tercih
Defne Samyeli'den doğum günü partisinde cesur tercih
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2025 11:55:02. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Otobüs Kazası Davası Süreçte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.