Kayseri'de otobüste yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Kayseri'de durdurulan yolcu otobüsünde valize gizlenmiş 3 kilo 420 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehirler arası uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, bu kapsamda Malatya-Kayseri yolu uygulama noktasında durdurduğu bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada valize gizlenmiş 3 kilo 420 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar E.T. ile M.V, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.