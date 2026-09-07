Kayseri'de otobüste yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
Kayseri'de Malatya-Kayseri yolu üzerinde durdurulan bir yolcu otobüsünde valizde 3 kilo 420 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar E.T. ve M.V., emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kayseri'de durdurulan yolcu otobüsünde valize gizlenmiş 3 kilo 420 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehirler arası uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, bu kapsamda Malatya-Kayseri yolu uygulama noktasında durdurduğu bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada valize gizlenmiş 3 kilo 420 gram uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlılar E.T. ile M.V, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA
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