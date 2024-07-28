Kayseri'de Otomobil ile Kamyon Çarpışması: 2 Kız Kardeş Hayatını Kaybetti

Kayseri'de otomobille kamyonun çarpışması sonucu 2 kız kardeş hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
A.K'nin kullandığı 06 DF 3723 plakalı otomobil, Kayseri- Malatya kara yolunun 35. kilometresinde ana yola çıkan G.P. yönetimindeki 50 EZ 176 plakalı kamyonla çarpıştı.
Sağlık ekipleri, otomobildeki kız kardeşler N.G. ve N.K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, istasyondan ana yola çıkan kamyona bir süre sonra otomobilin çarpması yer alıyor.
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