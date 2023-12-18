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Kayseri'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kayseri\'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı
18.12.2023 - 20:47,
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Demokrasi Mahallesi Malazgirt 3. Cadde'de A.K. yönetimindeki 38 UF 656 plakalı otomobil ile F.Ç. idaresindeki 06 BAZ 481 plakalı minibüs çarpıştı.

Çarpışma sonucu minibüs devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kayseri'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
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