Kayseri\'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

18:38 • •
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Demokrasi Mahallesi Malazgirt 3. Cadde'de A.K. yönetimindeki 38 UF 656 plakalı otomobil ile F.Ç. idaresindeki 06 BAZ 481 plakalı minibüs çarpıştı.
Çarpışma sonucu minibüs devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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