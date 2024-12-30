Kayseri'de Otomobil Yarışı Cezası

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Kayseri'de yarış yaptıkları tespit edilen 11 otomobil sürücüsüne 38 bin 398 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir grup sürücünün Bekir Yıldız Bulvarı'nda yarış yapmak için toplandığını belirledi.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, yarış yaptıkları tespit edilen 11 otomobil sürücüsüne, Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 38 bin 398 lira para cezası uygulandı, 1 araç trafikten men edildi.

Ayrıca, diğer sürücülere araçlarını kanunlara uygun hale getirmeleri için bir hafta süre verildi.