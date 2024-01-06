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Kayseri'de sağlık çalışanlarından Filistin'e destek yürüyüşü - Son Dakika
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Kayseri'de sağlık çalışanlarından Filistin'e destek yürüyüşü

Kayseri'de sağlık çalışanları tarafından "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü düzenlendi.

Kayseri\'de sağlık çalışanlarından Filistin\'e destek yürüyüşü
06.01.2024 - 17:28,
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Kayseri'de sağlık çalışanları tarafından "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü düzenlendi.

Kartal Şehitliği önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Filistin'e destek amacıyla kurulan çadırın önünde açıklama yapan Dr. Furkan Çalıcıoğlu, terör devleti İsrail'in Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarının büyüyerek devam ettiğini söyledi.

Doktorlar ve sağlık çalışanları olarak terör, soykırım ve işgale karşı başlattıkları sessiz yürüyüşlerinin 8'inci haftasında olduklarını aktaran Çalıcıoğlu, farklı gündemlerle Gazze'de yaşananların unutturulmaya çalışıldığını, Filistin halkının 91 gündür zulme, soykırıma direndiğini vurguladı.

Gazze halkının sağlık haklarına da erişemediğine dikkati çeken Çalıcıoğlu, bölgedeki sağlık çalışanlarının ölüm ya da tutuklanma risklerine rağmen görevlerinden ayrılmadıklarını, bölgede kurulacak sağlık tesislerinde görev almaya hazır olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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Filistin, Kayseri, İsrail, İnsan Hakları, Terör, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

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