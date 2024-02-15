Kayseri'de Saklandığı Evde Yakalanan Hükümlü, Eşini Bıçakla Rehin Aldı - Son Dakika
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Kayseri'de Saklandığı Evde Yakalanan Hükümlü, Eşini Bıçakla Rehin Aldı

Kayseri\'de Saklandığı Evde Yakalanan Hükümlü, Eşini Bıçakla Rehin Aldı

Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, polisin operasyon düzenlediği evde eşini bıçakla rehin aldı. Polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu hükümlü teslim oldu ve sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

15.02.2024 12:09  Güncelleme: 12:11
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Kayseri'de sakladığı evinde yakalanmamak için eşini bıçakla rehin alan hükümlü, polisin ikna çabaları sonucu teslim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "silahlı tehdit" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E'yi yakalamak amacıyla Danışmentgazi Mahallesi Gülükşemsettin Caddesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi.

Polis ekiplerinin eve geldiği fark eden S.E, eşi Y.E'yi bıçakla rehin aldı.

Ekiplerin çabasıyla ikna edilip yakalanan S.E, Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolü sonrası emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

Kayseri, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Saklandığı Evde Yakalanan Hükümlü, Eşini Bıçakla Rehin Aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Saklandığı Evde Yakalanan Hükümlü, Eşini Bıçakla Rehin Aldı - Son Dakika
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