Kayseri'de sis nedeniyle görüş mesafesi düştü - Son Dakika
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Kayseri'de sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

Kayseri\'de sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

Kayseri'de gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından sabah saatlerinde sis etkili oldu. Kent merkezi ile Adana, Malatya, Sivas ve Kırşehir güzergahlarında sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Sürücüler, araçlarının farlarını yakarak yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

23.02.2024 10:27  Güncelleme: 10:30
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Kayseri'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Gece saatlerinde etkili olan sağanağın ardından sabah etkili olan sis nedeniyle kent merkezi ile Adana, Malatya, Sivas ve Kırşehir güzergahlarında sürücüler zor anlar yaşadı.

Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye düştüğü kentte sürücüler, araçlarının farlarını yakarak yavaş ilerleyebildi.

Trafik ekipleri, takip mesafesini korumaları konusunda sürücüleri uyardı.

Kaynak: AA

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