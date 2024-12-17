Kayseri'de Şok Uygulama: 7 Kişi Yakalandı

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Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen şok uygulamada aranan 7 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğince yunus, güven ve trafik timlerinin katılımıyla 130 personel ve 52 ekiple 39 noktada uygulama gerçekleştirildi.

Uygulama noktalarında, 3 bin 793 kişi ve 1325 araç sorgulandı, 136 park ile 43 taksi kontrol edildi.

Aranan 7 kişinin yakalandığı denetimlerde, uyuşturucu bulundurmaktan 4 şüpheli ve yoklama kaçağı 6 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Uygulamada, ruhsatsız tabanca ve tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 50 fişek, yakalama hacizli ile çalıntı 2 otomobil ele geçirildi.