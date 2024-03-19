Kayseri'nin Talas ilçesinde Su Medeniyetleri Galerisi açıldı - Son Dakika
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Kayseri'nin Talas ilçesinde Su Medeniyetleri Galerisi açıldı

Kayseri\'nin Talas ilçesinde Su Medeniyetleri Galerisi açıldı

Kayseri'nin Talas ilçesinde Su Medeniyetleri Galerisi düzenlenen törenle açıldı. Talas Belediyesi tarafından Kiçiköy Mahallesi'nde inşa edilen galerinin açılış törenine, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile davetliler katıldı. Yalçın, burada yaptığı konuşmada, böyle bir müzenin açılışını yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

19.03.2024 16:37  Güncelleme: 16:39
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Kayseri'nin Talas ilçesinde Su Medeniyetleri Galerisi düzenlenen törenle açıldı.

Talas Belediyesi tarafından Kiçiköy Mahallesi'nde inşa edilen galerinin açılış törenine, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile davetliler katıldı.

Yalçın, burada yaptığı konuşmada, böyle bir müzenin açılışını yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Bölgede bir sarnıç olduğunu öğrenince burayı su medeniyetleri müzesi olarak kullanmaya karar verdiklerini anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Burayı gerekli izinleri alarak onardık. Restorasyonda çalışan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Açılışını yapacağımız su sarnıcımız 2 bin yıllık kaya oyma mekan kültürünün ürünü olarak yüzyıllardan beri varlığımı devam ettirip günümüze ulaşan nadir su yapılarındandır. Bu sarnıca sular Erciyes Dağı'ndan 37 kilometrelik kanallarla geliyor. 19. yüzyılda Ali Sait Paşa tarafından tamir ve tadilatı yapılarak insanların su ihtiyacı karşılanmış oluyor. 900 metreküp su kapasitesine sahip bu mekanda 100 metrekarelik bir alan Su Medeniyetleri Galerisi olarak sizin hizmetinizde olacak. Yıllardır saklı duran bu yapıyı arkadaşlarımızla birlikte kısa sürede sizlerin ziyaretine açık hale getirdik. İçerisine suya dair objeler, eşyalar ve eserler koyarak misafirlerimize, geçmişe doğru bir yolculuğa çıkarmak istedik."

Büyükkılıç'tan suda indirim müjdesi

Başkan Büyükkılıç da Su Medeniyetleri Galerisi'nin açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.

Su fiyatlarında yeni bir indirim yaptıklarının müjdesini veren Büyükkılıç, "Suda yüzde 30 indirim yapalım. Hayırlı, uğurlu olsun. Daha önce de yüzde 20 yapmıştık. Tam yüzde 50 indirim yapmış olduk." dedi.

Milletvekili Böhürler ise Kayseri'de böyle bir müze açılışının yapılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Konuşmalarının ardından Su Medeniyetleri Galerisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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