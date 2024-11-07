Kayseri'de Su Tasarrufu İçin Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri'de Su Tasarrufu İçin Çalışmalar Devam Ediyor

KASKİ, su kayıplarını azaltmak için veri tabanlı sistemlerle çalışmalarını hızlandırıyor.

07.11.2024 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde suda yaşanabilecek kayıp kaçakları minimum seviyelerde tutabilmek için faaliyetlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hem tasarruf etmek hem de mevcut kaynakları korumak isteyen KASKİ, Veri Tabanlı İzleme Sistemi Merkezi sayesinde içme suyunu koruma altına alıyor.

Kuraklık senaryolarına karşı önlem alarak, akustik yer mikrofonu cihazları ile arama tarama çalışmaları hızlandırılırken, yüzeye çıkmayan içme suyu arızaları tespit edilerek onarılıyor.

Bu sayede hem su hem de ekonomik kaybın önüne geçiliyor.

Glütensiz kafeye ilgi

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen, insan ve sağlık odaklı sosyal sorumluluk projesi glütensiz kafe vatandaşlardan ilgi görüyor.

Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Tuna Caddesi'nde faaliyet gösteren glütensiz kafe, misafirlerine zengin menü sunuyor.

Burada glütensiz pide, pizza, kahvaltı seçenekleri, aperatifler ve tatlıların yanı sıra, glütensiz ekmek ve simit de bulunuyor. Ayrıca, paketli ürünlerin satışı da yapılıyor.

Melikgazi Kıyafet Evi kışa hazır

Melikgazi Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik kıyafet yardımı sağladığı Melikgazi Belediyesi Kıyafet Evi (MELKEV), kış sezonuna özel ürünleriyle hazırlandı.

Melikgazi Belediyesi ve hayırseverler iş birliği ile Battalgazi Mahallesi Esenyurt bölgesinde hayata geçirilen MELKEV, kıyafete ihtiyaç duyan her yaştan vatandaşa hizmet veriyor.

Kıyafet almak isteyen vatandaşlar, önceden randevu oluşturarak etiketli, sıfır ürünlere ulaşabilecek.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, MELKEV'in ihtiyaç sahibi vatandaşlar için her yaş gurubuna özel seçenekleriyle hizmet sağlamaya devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Melikgazi, kayseri, Ekonomi, Güncel, Sağlık, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Su Tasarrufu İçin Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:40 Salim Güran: Kardeşime bunu nasıl yaparım, ben namussuz muyum Salim Güran: Kardeşime bunu nasıl yaparım, ben namussuz muyum?
17:42 Fenerbahçe, İçişleri Bakanlığı’ndan tazminat istedi Fenerbahçe, İçişleri Bakanlığı'ndan tazminat istedi
16:31 Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler
13:37 Mahkeme başkanından ağabey Enes’e olay soru: Salim’in kızlarıyla ilişkiye girdin mi Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?
07:34 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma
06:16 Bir ülke daha TikTok’a yasak getirdi Bir ülke daha TikTok'a yasak getirdi
02:46 Avrupa ülkesinde büyük kriz “Hükümet tarih oldu“ Avrupa ülkesinde büyük kriz! "Hükümet tarih oldu"
01:46 ABD’nin Arizona eyaletinde uçak kazası: 5 kişi hayatını kaybetti ABD'nin Arizona eyaletinde uçak kazası: 5 kişi hayatını kaybetti
00:49 Erdoğan, Trump ile görüştü İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj Erdoğan, Trump ile görüştü! İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj
00:31 Seçimi kaybeden Kamala Harris kameralar karşısına çıktı, ’Savaşa devam’ dedi Seçimi kaybeden Kamala Harris kameralar karşısına çıktı, 'Savaşa devam' dedi
00:20 İsrail ile ticaret iddiası Meclis’i karıştırdı: Maskeniz düştü, suçüstü yakalandınız İsrail ile ticaret iddiası Meclis'i karıştırdı: Maskeniz düştü, suçüstü yakalandınız
23:36 Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu
23:34 Almanya’da hükumet krizi: Olaf Scholz, koalisyon ortağını görevden aldı Almanya'da hükumet krizi: Olaf Scholz, koalisyon ortağını görevden aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 19:17:16. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Su Tasarrufu İçin Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.