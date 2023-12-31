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Kayseri'de tarihi alanlarda yenileme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Kayseri'de tarihi alanlarda yenileme çalışmaları devam ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Suriçi-Cami Kebir'deki yenileme alanında incelemelerde bulundu. Suriçi-Cami Kebir Kentsel Yenileme Projesi kapsamında Cami-i Kebir, Tarihi Kent Surları, Pamukhan, Bedesten, Raşit Efendi Kütüphanesi, Vezirhan, hamam ve külliye gibi tarihi yapıların yaşatılması hedefleniyor. Ayrıca, Melikgazi Belediyesi Başkanı Mustafa Palancıoğlu da Germir Mahallesi'nde yapımı devam eden aile sağlığı merkezi ve 112 istasyonunda incelemelerde bulundu.

Kayseri\'de tarihi alanlarda yenileme çalışmaları devam ediyor
31.12.2023 - 16:13,
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Suriçi- Cami Kebir'deki yenileme alanında incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesinin birlikte yürüttüğü Suriçi-Cami Kebir Kentsel Yenileme Projesi devam ediyor.

Alanda incelemelerde bulunan Özhaseki ve Büyükkılıç, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Özhaseki, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Burasının Kayseri'nin cazibe noktalarından biri olacağını ifade eden Büyükkılıç da projenin kentin tarihi dokusunu ön plana çıkaracağını belirtti.

Projeyle Cami-i Kebir, Tarihi Kent Surları, Pamukhan, Bedesten, Raşit Efendi Kütüphanesi, Vezirhan, hamam ve külliye gibi tarihi yapıların yaşatılmasını hedefleniyor.

Palancıoğlu, Germir Mahallesi'deki çalışmaları inceledi

Melikgazi Belediyesi Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Germir Mahallesi'nde yapımı devam eden aile sağlığı merkezi ve 112 istasyonunda incelemelerde bulundu.

Aile sağlık merkeziyle 2 eczaneyi de hayata geçireceklerini belirten Palancıoğlu, çalışmaların yakın zamanda biteceğini ifade etti.

Palancıoğlu, vatandaşların sağlık ocağı ve eczane hizmetini aynı yerde alacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın sağlık hizmetini en nitelikli şekilde alması ve en güzel hizmetleri yapmak için çalışmalarımız devam ediyor. Melikgazi'mizde aile sağlığı merkezi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Germir Mahallesi'nde yapımına başladığımız sağlık merkezimizin yapımı bitti, şu anda peyzajına başladık. Çok yakında inşallah hizmete açılacak. Aynı zamanda da sağlık ocağına hizmet edecek 2 de eczane yaptık. Burayı da ihale ile kiraya veriyoruz. Melikgazi'mizde tam 15 sağlık merkezimizi hizmete sunuyoruz."

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Kayseri'de tarihi alanlarda yenileme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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