Kayseri\'de tartışma sonucu öldürülen kişi toprağa verildi

Güncel

Bu kadarı da pes artık! Oyun tahtasına döktüğü sıvıyla rakibini zehirledi

KAYSERİ'de evinin bahçesinde tartıştığı arkadaşı Adem Caner tarafından tabancayla vurularak öldürülen Mustafa Dever (40), toprağa verildi. Polisin, Adem Caner'in yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Talas ilçesi Harman Mahallesi Düvencikuyu Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Dever, oturduğu evin bahçesinde arkadaşı Adem Caner ile henüz belirlenemeyen sebeple tartıştı. Yaşanan arbede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Adem Caner, evin bahçesinde Mustafa Dever'i tabancayla vurdu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Dever'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olay yerinden kaçan Adem C.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Dever'in cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alınarak Hulusi Akar Cami'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına oğluyla aynı ismi taşıyan emekli öğretmen baba Mustafa Dever, ailesi ve yakınları katıldı. Mustafa Dever, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Öte yandan Mustafa Dever'in bekar olduğu ve ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenildi. Polisin, Adem Caner'in yakalanmasına yönelik başlattığı çalışma sürüyor.