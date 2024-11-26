Kayseri'de Tatil Dolandırıcılarına Operasyon

Kayseri'de internet üzerinden tatil turu ilanı verip vatandaşları dolandıranlara yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet siteleri üzerinden tatil turu ilanı verip, vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda E.E.P, F.Y, A.M.Y, S.S, M.E.S, M.K, A.H. ve Ö.Y. gözaltına alındı.
Aramalarda da, 8 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 10 sim kart ve 2 harici bellek ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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