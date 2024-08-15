Kayseri'de terör örgütü PKK/PYD/ YPG'ye yönelik operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin bazı faaliyetlerine katıldığı belirlenen A.F'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
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