Kayseri'de Trafik İhlalleri 564 Bin Lira Ceza Getirdi - Son Dakika
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Kayseri'de Trafik İhlalleri 564 Bin Lira Ceza Getirdi

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Trafikte tehlike yaratan 3 sürücüye Kayseri'de toplam 564 bin lira ceza kesildi.

Kayseri'de trafik kurallarını ihlal eden 3 sürücüye toplam 564 bin lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentte trafiği tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren sürücülere yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda ekipler, vatandaşların sosyal medya hesaplarındaki "Mimarsinan kavşağında trafikte şiddet iddiası", "Bir sürücünün trafikte saldırı amacıyla araçtan inmesi" ve "Müziklerini tüm mahalle dinlemek istemiyoruz" paylaşımlarına konu olan 3 farklı araç ve sürücülerini tespit etti.

Kanunun ilgili maddeleri uyarınca sürücülere toplam 564 bin lira tutarında cezai işlem uygulayan ekipler, ayrıca araçlardan 2'sini 60 gün süreyle trafikten men etti, sürücülerinin ehliyetlerine 60 gün süreyle el koydu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Kayseri, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Trafik İhlalleri 564 Bin Lira Ceza Getirdi - Son Dakika

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